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زاسبيكين: لقاء بوتين مع ترامب قد يكون نقطة البداية لايجاد تفاهم بين روسيا وأميركا

الأربعاء 20 حزيران 2018
| 22:03
 
زاسبيكين: لقاء بوتين مع ترامب قد يكون نقطة البداية لايجاد تفاهم بين روسيا وأميركا
ابرز ما في هذا الخبر

"لقاء ترامب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالرئيس الاميركي دونالد ترامب قد يكون نقطة البداية لايجاد تفاهم بين الجانبين"
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أكد السفير الروسي في لبنان ألكسندر زاسبيكين "اننا نريد تحسين علاقاتنا الروسية مع اوروبا لكن ليس على حساب علاقتنا مع ايران"، مشيراً الى "اننا نعرف مسؤولية روسيا فيما يخص القضية الشرق أوسطية وخصوصا السورية ونحن سنواصل الجهود لإيجاد الحل المناسب في هذه المسألة"
وفي حديث تلفزيوني له، لفت زاسبيكين الى أنه "على ما يبدو أن الولايات المتحدة غير متعاونة لإنهاء الازمة السورية"، مشيراً الى أن "سوريا تعبت من الحرب والخراب والدمار ويجب إعادة الاعمار"
وأكد أن "هناك أزمة ثقة بين روسيا واميركا وصعب جدا الاتفاق حول الاشياء الكبيرة التي تحدث في العالم بدءا من السلاح"، معتبراً أن "لقاء ترامب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالرئيس الاميركي دونالد ترامب قد يكون نقطة البداية لايجاد تفاهم بين الجانبين"
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