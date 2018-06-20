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محمد بن سلمان و صهر ترامب كوشنر يبحثان التسوية بين إسرائيل وفلسطين

الأربعاء 20 حزيران 2018
| 22:09
 
محمد بن سلمان و صهر ترامب كوشنر يبحثان التسوية بين إسرائيل وفلسطين
ابرز ما في هذا الخبر

"الاتصالات المتنامية بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، وضرورة تخفيف الوضع الإنساني في غزة، وجهود إدارة ترامب لتسهيل إحلال السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين"
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بحث مستشار الرئيس الأمريكي وصهره، جاريد كوشنير، التسوية الفلسطينية الإسرائيلية مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، حسبما أفاد البيت الأبيض، الأربعاء
وبحسب الإدارة الأمريكية فإن كوشنير يزور السعودية مع المبعوث الخاص للبيت الأبيض لشأن المفاوضات الدولية، جيسون غرينبلات

وجاء في بيان صدر عن الإدارة الأمريكية أن الطرفين بحثا، بناء على نتائج المحادثات السابقة، "الاتصالات المتنامية بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، وضرورة تخفيف الوضع الإنساني في غزة، وجهود إدارة ترامب لتسهيل إحلال السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين"
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