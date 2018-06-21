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بعد 14 عاماً على توقفها.. إستئناف الرحلات الجوية بين موسكو وبغداد

الخميس 21 حزيران 2018
| 07:14
 
بعد 14 عاماً على توقفها.. إستئناف الرحلات الجوية بين موسكو وبغداد
ابرز ما في هذا الخبر

الرحلات المنتظمة بين العراق وروسيا توقفت عام 2004
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هبطت طائرة تابعة لشركة "ريد وينجز" الروسية في بغداد، في أول رحلة تنظمها هذه الشركة وأول رحلة لأي شركة طيران روسية منذ وقف الرحلات بين العاصمتين عام 2004.

وأقلعت الطائرة وهي من طراز إيرباص 320 من مطار دوموديفوفو في الساعة 1.30 ليل الثلاثاء / الاربعاء وهبطت في الساعة 4.57  صباح هذا اليوم في بغداد، بحسب بيانات الرحلة التي نشرها المطار ومواقع متابعة الرحلات الجوية على الإنترنت.

يذكر ان الرحلات المنتظمة بين العراق وروسيا توقفت عام 2004، بسبب عدم كفاية مستوى السلامة الجوية.
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