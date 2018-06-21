صباح الخير... اليوم 21/6/2018 وهذه توقعات الأبراج!

الحمل

تحصل على السكينة والصفاء الذهني اللذان طالما بحثت عنهما.



الثور

الوقت مناسب جداً لجميع العلاقات الشخصية، سواء كانت جديدة أو قديمة.



الجوزاء

حان وقت الاستيقاظ والشروع الفعليّ في المشروعات.



السرطان

روح الفريق التي تتمتع بها واضحة لأنك تضع الاحتياجات أولاً.



الاسد

تُختبر في حياتك الخاصة، ويجب عليك الدفاع عن وجهة نظرك.



العذراء

من الضروري أن تتصرّف في الحال، وإلّا ستواجه تعقيدات أكثر.



الميزان

أنت على وِفاق مع الجميع، وسيُظهرون لك اهتماماً كبيراً.



العقرب

تواجه مواقف تختبرك إلى أقصى حد، ومن المهمّ ألّا تفقد الثقة في قدراتك.



القوس

خذ الوقت الذي تحتاجه للوصول إلى حل مشكلتك في العمل.



الجدي

ستتمّ إعادة بحث أعمالك وتقييمها، فلا تتوتر.



الدلو

لقد حان الوقت لاتخاذ القرارات الصعبة التي طالما أجّلتها.



الحوت

العديد من الأشياء لا تسير كما ينبغي، فتواجه عراقيل أينما توجّهت.