من نحن qurtas اتصل بنا qurtas اعلن معنا qurtas وظائف
Login Choose Language follow alqurtas news on twitter Join alqurtas news on facebook Join alqurtas news on google Plus alqurtas news in Linked in watch alqurtas news on youtube alqurtas news rss feeds
Al Qurtas Logo
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
إعلام | اعلانات مبوبة | تسجيل دخول

صباح الخير... اليوم 21/6/2018 وهذه توقعات الأبراج!

الخميس 21 حزيران 2018
| 07:31
 
صباح الخير... اليوم 21/6/2018 وهذه توقعات الأبراج!
ابرز ما في هذا الخبر

الأبراج اليومية
موجود أيضاً في:
الحمل
تحصل على السكينة والصفاء الذهني اللذان طالما بحثت عنهما.

الثور
الوقت مناسب جداً لجميع العلاقات الشخصية، سواء كانت جديدة أو قديمة.

الجوزاء
حان وقت الاستيقاظ والشروع الفعليّ في المشروعات.

السرطان
روح الفريق التي تتمتع بها واضحة لأنك تضع الاحتياجات أولاً.

الاسد
تُختبر في حياتك الخاصة، ويجب عليك الدفاع عن وجهة نظرك.

العذراء
من الضروري أن تتصرّف في الحال، وإلّا ستواجه تعقيدات أكثر.

الميزان
أنت على وِفاق مع الجميع، وسيُظهرون لك اهتماماً كبيراً.

العقرب
تواجه مواقف تختبرك إلى أقصى حد، ومن المهمّ ألّا تفقد الثقة في قدراتك.

القوس
خذ الوقت الذي تحتاجه للوصول إلى حل مشكلتك في العمل.

الجدي
ستتمّ إعادة بحث أعمالك وتقييمها، فلا تتوتر.

الدلو
لقد حان الوقت لاتخاذ القرارات الصعبة التي طالما أجّلتها.

الحوت
العديد من الأشياء لا تسير كما ينبغي، فتواجه عراقيل أينما توجّهت.
مواضيع خاصة
More
B-8-635327075640518496.jpg
هل تريد الاشتراك في نشرتنا الاخباريّة ؟
استفتاء
هل تشككون في نزاهة الانتخابات؟

اسئلة مطروحة
28
الرئيسية
إعلام
اعلانات مبوبة
الاحوال الجوية
تسجيل دخول
سياسة
مواضيع خاصة
العراق الآن
أمن
أخبار إقليمية
أخبار دولية
إقتصاد
وقفة مع التاريخ
عن القرطاس
من نحن
اتصل بنا
اعلن معنا
copyright 2018 © Alqurtas News
Website by Softimpact
خبر عاجل
تحالف دعم الشرعية في اليمن: تم منح أكثر من 25 ألف تصريح لدخول المساعدات الإغاثية لليمن
مركز الاعلام الامني:تشكيل قيادة عمليات خاصة لحماية المواطنين وتأمين الطرق من عصابات الجريمة والارهاب