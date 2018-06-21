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واتسآب سيتوقف عن هذه الهواتف… قريباً!

الخميس 21 حزيران 2018
| 07:41
 
واتسآب سيتوقف عن هذه الهواتف… قريباً!
ابرز ما في هذا الخبر

حدّثت الشركة قائمة الأجهزة التي لم تعد تدعمها بالإضافة إلى الأجهزة التي ستفقد الدعم بحلول نهاية العام 2018

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في وقت سابق من هذا الأسبوع، قامت خدمة التراسل الفوري الأشهر في العالم واتسآب بتحديث صفحة دعم الأجهزة المحمولة، إذ حدّثت الشركة قائمة الأجهزة التي لم تعد تدعمها بالإضافة إلى الأجهزة التي ستفقد الدعم بحلول نهاية العام 2018.
وفي بداية هذا العام أيضًا، أنهت واتسآب دعم مجموعة من أنظمة تشغيل الهواتف الذكية القديمة، وفي ما يلي نعرض قائمة بأهم الهواتف الذكية التي ستفقد دعم واتسآب هذا العام كما يلي:
– الهواتف الذكية التي تعمل بنظام التشغيل نوكيا S40: ستفقد الدعم في 31 كانون الأول 2018.
– إصدارات أندرويد الأقدم من 2.3.3، حيث لم تعد مدعومة بعد الآن.
– نظام التشغيل iOS 6 او ما هو أقدم منه، إضافة إلى هاتف iPhone 3GS.
– نظام التشغيل BlackBerry OS أو BlackBerry 10 لم يعودا مدعومين.
– الهواتف الذكية التي تعمل بنظام التشغيل ويندوز فون 8.0 أو أقدم سينتهي دعمها بحلول 1 كانون الثاني 2018.
– الهواتف الذكية التي تعمل بنظام اندرويد Gingerbread سينتهي دعمها في 1 شباط 2020.
– هواتف آيفون التي تعمل بنظام التشغيل iOS 7 ستفقد الدعم بحلول 1 شباط 20
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