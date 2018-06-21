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كبيرة الخبراء النوويين الاميركيين تترك البيت الأبيض

الخميس 21 حزيران 2018
| 07:54
 
كبيرة الخبراء النوويين الاميركيين تترك البيت الأبيض
ابرز ما في هذا الخبر

كبيرة الخبراء النوويين الاميركيين تترك البيت الأبيض
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أعلن 3 مسؤولين كبار في الإدارة الأميركية لوكالة "روتيرز" أن "كبيرة الخبراء النوويين المشاركين في محادثات إنهاء برامج الأسلحة النووية في كوريا الشمالية أندريا هول تركت البيت الأبيض في إطار عملية تناوب دورية".

وذكر أحد المسؤولين الثلاثة أن "جولي بنتز حلت بالفعل محل هول في منصب القائم بأعمال مدير إدارة أسلحة الدمار الشامل في مجلس الأمن القومي".

وتجدر الاشارة الى أنه لم ترد هول على طلب تعقيب، وانضمت هول إلى مجلس الأمن القومي في كانون الثاني عام 2016 في ظل إدارة الرئيس السابق باراك أوباما وتولت منذ عام 2003 عددا من المناصب الحكومية المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل وانتشار الأسلحة.
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