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توقيف فنان شهير في مطار تونس لحيازته مخدرات.. من هو؟

الخميس 21 حزيران 2018
| 08:14
 
توقيف فنان شهير في مطار تونس لحيازته مخدرات.. من هو؟
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القبض على الفنان الشاب بشير
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ألقت السلطات التونسية القبض على الفنان الشاب بشير، لحيازته مواداً مخدرة.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام تونسية، فقد أوقف بشير ومساعده في مطار قرطاج، وبحوزتهما كمية من المخدرات كانا يخفيانها داخل داخل إحدى حقائبهما أثناء عودتهما من مدينة الدار البيضاء المغربية. 

وبلغت زنة المضبوطات مع بشير حوالى 3.7 غ من القنب الهندي، ومع مساعد 0.1 غ للإستهلاك الشخصي.

وبعد استشارة النيابة العمومية، تمّ توقيفهما لإجراء المقتضى القانوني بحقهما. 
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