العراقيون يقبضون على ناصية أحدث مركبة قتالية

تفقد عسكريون عراقيون أحدث مركبة قتالية مدرعة للمشاة في روسيا.



أعلنت ذلك صحيفة "روسيسكايا غازيتا"، مشيرة إلى أنه تم رصد صورة يظهر فيها عسكري عراقي ومركبة "بي إم بي-3إم". والتُقِطت الصورة في مدينة كورغان الروسية التي تحتضن مصنعاً ينتج مركبات المشاة القتالية



وتعتبر الآلية التي تظهر في الصورة من أحدث مركبات المشاة المدرعة. وتم تعزيز دروعها لتستطيع مقاومة القذائف الصاروخية.



وهذه المركبة مزودة بجهاز التنشين "سوديما" الذي يحتوي على المحساس الحراري ويستطيع بالتالي أن يكتشف الأهداف المدرعة على مسافة لا تقل عن 3000 متر.



وتزن مركبة "بي إم بي-3إم" 22 طنّاً، وتستطيع أن تسير بسرعة 70 كيلومترا في الساعة على الطريق البري وبسرعة تصل إلى 10 كيلومترات في الساعة على سطح الماء. ويمكن تزويدها بوقود يكفي لقطع مسافة 600 كيلومتر.



أما عن تسليحها فهي تحتوي على مدفع عيار 100 ملم الذي يستطيع إطلاق الصواريخ الموجهة أيضا، ومدفع عيار 30 ملم ومدافع رشاشة عيار 7.62 ملم.



ووفق صحيفة "روسيسكايا غازيتا" فإن العراق اشترى أعدادا كبيرة من مركبات "بي إم بي 3".