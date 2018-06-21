ماذا يعني وصول أقوى راجمات الصواريخ إلى درعا السورية؟



شوهدت راجمات صواريخ “أوراغان” ضمن صفوف القوات السورية المتجهة إلى محافظة درعا.



ويعتبر وجود راجمات الصواريخ ضمن ارتال آليات الجيش السوري دليلا على أن الجيش السوري يستعد لإطلاق عملية عسكرية خاطفة لطرد الإرهابيين من المنطقة التي يتم نقل راجمات الصواريخ إليها.

وتُظهر صور نُشرت على شبكة الإنترنت أن آليات “أوراغان” لا تسير على عجلاتها وإنما يتم نقلها بواسطة وسائل النقل الأخرى حفاظا على جاهزيتها الفنية. ولو سارت راجمات صواريخ “أوراغان” معتمدة على عجلاتها لاحتاج الأمر إلى المزيد من البنزين لأن سيارات “زيل” التي تحمل راجمات صواريخ “أوراغان” تستهلك كميات كبيرة من البنزين.



ورُصدت مدافع هاوتزر “مستا” ودبابات “تي-90أ” ومركبات المشاة “بي إم بي 3” ضمن أرتال الآليات العسكرية المتجهة إلى درعا وفق صحيفة “روسيسكايا غازيتا”.



ومن المنتظر أن يستعين الجيش السوري براجمات صواريخ من صنع محلي أيضا لطرد التنظيمات المسلحة من محافظة درعا. وذكرت وكالة أنباء موردوفيا الروسية نقلا عن مصادر سورية أنه سيتم للمرة الأولى خلال العملية العسكرية في درعا اختبار نظام “جولان 1000” الذي يعتبر من أقوى أنظمة الصواريخ.