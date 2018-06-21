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هذه الصفة تجعل حبيبك مجنوناً بك!

الخميس 21 حزيران 2018
| 09:10
 
هذه الصفة تجعل حبيبك مجنوناً بك!
ابرز ما في هذا الخبر

هذه الصفة تجعل حبيبك مجنوناً بك!
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هل تعلمين أن لا الجسم الجذاب ولا الوجه الجميل هي الصفات التي تجذب الرجل إليكِ؟ السرّ يكمن في شخصيتك!! 

كشفت دراسة حديثة أجراها علماء في علم النفس في جامعة بنسليفانيا الاميركية أنّه وعلى عكس كل المعتقدات الشائعة، فإن ذكاء المرأة يجذب الرجل أكثر من شكلها الخارجي.

وتقول الدكتورة أندرسون المسؤولة عن الدراسة: "لا شكّ إن الرجال ينجذبون الى أمور متعلقة بشكل المرأة الخارجي، كشعرها مثلاً والذي يحبون ملامسته ومداعبة خصله، إلا أن الذكاء هو الصفة التي تجعلها مميزة بنظرهم وبالتالي تدفعهم الى مطاردتها".

وعن السبب؟ تقول الدكتورة أندرسون إن "تطور معايير الجمال في عصرنا الحالي ومحاولة جميع النساء التشبه بالنجمات جعلتهن يبدون جميعهن متشابهات بنظر الرجال وحتى سخيفات، وهذا ما يجعل المرأة الذكية تتفوق بالتالي على المرأة الجميلة".

كذلك، تبيّن أن المرأة الذكية تشكّل تحدياً بالنسبة الى الرجل، وهذا ما يجعله مجنوناً بها ويطاردها حتى يحظى باعجابها وتقديرها!
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