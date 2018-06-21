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رونالدو يتربّع على عرش هدافي أوروبا بـ85 هدفا

الخميس 21 حزيران 2018
| 09:12
 
رونالدو يتربّع على عرش هدافي أوروبا بـ85 هدفا
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رونالدو يتربّع على عرش هدافي أوروبا بـ85 هدفا
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أصبح كريستيانو رونالدو أكثر لاعبي أوروبا تسجيلا للأهداف الدولية بعدما وصل إلى الهدف 85 مع بلاده ومنح التقدم للبرتغال أمام المغرب في كأس العالم لكرة القدم الأربعاء.

وسجل رونالدو 3 أهداف خلال تعادل البرتغال 3-3 مع إسبانيا، الجمعة الماضي ليعادل الرقم القياسي الأوروبي للهداف المجري الراجل فيرينتس بوشكاش برصيد 84 هدفا.

وسجل مهاجم ريال مدريد الهدف الأول لبرتغال بضربة رأس في الدقيقة الرابعة ليصبح ثاني أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف الدولية بعد الإيراني علي دائي، الذي أحرز 109 أهداف.
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