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قبعة نابوليون في مزاد علني!

الخميس 21 حزيران 2018
| 09:17
 
قبعة نابوليون في مزاد علني!
ابرز ما في هذا الخبر

قبعة نابوليون في مزاد علني!
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ذكرت صحيفة “فيغارو” الفرنسية، أن قبعة تعود للقائد الفرنسي الشهير نابوليون بونابارت بيعت مؤخرا في إحدى دور المزادات العلنية بفرنسا.

وتبعا للمعلومات المتوفرة، فإن “القبعة التي بيعت بـ 350 ألف يورو (نحو 402 ألف دولار) كانت قد ضاعت من بونابارت في معركة واترلو الشهيرة، وعثر عليها أحد الضباط الهولنديين”.

ويذكر أن معركة “واترلو” التي وقعت في 18 يونيو 1815 اعتبرت آخر معارك القائد الفرنسي الشهير لاستعادة السلطة في فرنسا، وهزم فيها نابوليون حينها هزيمة نكراء.
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