اعتقال 4 ارهابيين كانوا يخططون لتنفيذ عمليات جنوب الموصل

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم، أنّ "مفارز الاستخبارات العسكرية في الفرقة 20 وضمن منهاجها لتعقب ما تبقى من فلول وخلايا عصابات داعش الارهابية وبعملية استباقية نفذت وفق معلومات استخبارية دقيفة وبكمين محكم، تمكنت من استدراج 4 إرهابيين كانوا يخططون لتنفيذ عمليات ارهابية".



واضافت في بيان انها "ألقت القبض عليهم في منطقة المطاحن جنوب الموصل"، مشيرا الى ان "هؤلاء مطلوبين للقضاء وفق احكام المادة ١/٤ إرهاب".

