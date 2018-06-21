تليغراف: القتال بالحديدة قد يؤدي لتفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن



نشرت صحيفة "الديلي تليغراف" موضوعا عن التطورات الأخيرة في الملف اليمني يعبر عن المخاوف من خسارة أرواح المزيد من المدنيين خلال معارك ميناء الحديدة. وأشارت إلى ات "القوات الموالية للتحالف السعودي تقدمت بعد استيلائها على مطار مدينة الحديدة لمواصلة السيطرة على بقية أنحاء المدينة وهو ما دفعها بالتالي إلى الاقتراب من الأحياء السكنية".



وحذرت الجريدة من أن القتال قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن ككل بسبب توقف العمل في ميناء الحديدة التي تعد المعبر الأساسي لأغلب المساعدات القادمة إلى البلاد.



ولفتت إلى عدد من التدوينات التي نشرها مسؤولون من الجانبين حيث كتب وزير الدولة الإماراتي أنور قرقاش على تويتر "تحرير الحديدة هو بداية نهاية الحرب" مضيفة أن حسن زيد القيادي في جماعة الحوثي كتب على وسائل التواصل الاجتماعي تدوينة قال فيها "لاتراجع عن قرارنا ولن تتبقى مدينة تصلح للحياة أو للاحتفال بالنصر عندما يحققه أي من الطرفين".



وأضافت الجريدة أن عبد المالك الحوثي زعيم الحوثيين نفى أن تكون الصواريخ الإيرانية تصل إلى جماعته عن طريق ميناء الحديدة متعهدا بسحق القوات التي تهاجم الميناء الواقع على ساحل البحر الاحمر.