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#التاريخ_إن_حكى عن اليوم الذي سيطرت فيه ألمانيا على كامل فرنسا!

الخميس 21 حزيران 2018
| 09:46
 
ابرز ما في هذا الخبر

وقفة مع التاريخ
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في مثل هذا اليوم من عام 1940 سيطرت القوات الألمانية النازية على كامل الأراضي الفرنسية وذلك في الحرب العالمية الثانية.
بدأت المعركة في شهر أيار من العام نفسه واستمرت إلى غاية حزيران، سقطت فرنسا رسميا بيد القوات النازية.
وفي 22 من حزيران، تم توقيع الهدنة بين فرنسا وألمانيا، ونتج عنها تقسيم فرنسا حيث احتلت ألمانيا الجزء الشمالي والغربي في حين احتلت أيطاليا جزءا صغيرا في الجنوب الشرقي أما الجزء الباقي فيسمى المنطقة الحرة ويخضع لسيطرة حكومة فيشي المشكلة حديثا من قبل فيليب بيتان.
وقد بقيت فرنسا تحت الحكم النازي حتى سنة 1944 حيث تم تحريرها من قبل قوات الحلفاء عقب إنزالات نورماندي.
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