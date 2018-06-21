اليوم.. جلسة حاسمة للمحكمة الاتحادية للبت في طعون التعديل الثالث لقانون الانتخابات الخميس 21 حزيران 2018 | 09:52 ابرز ما في هذا الخبر جلسة حاسمة للمحكمة الاتحادية للبت في طعون التعديل الثالث لقانون الانتخابات موجود أيضاً في: العراق الآن



وقال المتحدث الرسمي للمحكمة اياس الساموك في بيان: "حددت المحكمة الاتحادية العليا الساعة العاشرة من صباح يوم ٢١/ ٦/ ٢٠١٨ موعدا للنظر بجلسة علنية بالدعاوى المقامة من رئيس الجمهورية فؤاد معصوم/ اضافة لوظيفته ومن مجلس المفوضين ومن الحزب الديمقراطي الكوردستاني للطعن بقانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب".

تعقد المحكمة الاتحادية، اليوم، جلسة للنظر في طعون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب والتي تقدمت بها جهات عدة من بينها رئيس الجمهورية ومجلس المفوضين والحزب الديمقراطي الكوردستاني.وقال المتحدث الرسمي للمحكمة اياس الساموك في بيان: "حددت المحكمة الاتحادية العليا الساعة العاشرة من صباح يوم ٢١/ ٦/ ٢٠١٨ موعدا للنظر بجلسة علنية بالدعاوى المقامة من رئيس الجمهورية فؤاد معصوم/ اضافة لوظيفته ومن مجلس المفوضين ومن الحزب الديمقراطي الكوردستاني للطعن بقانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب".