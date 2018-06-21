كيف سيكون حال الطقس نهاية الأسبوع؟ الخميس 21 حزيران 2018 | 10:10 ابرز ما في هذا الخبر حال الطقس موجود أيضاً في: العراق الآن تعرف الى حال الطقس في العراق والعالم في الأيام المقبلة