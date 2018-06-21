الجبهة التركمانية ترحب بقرار المحكمة الاتحادية الخميس 21 حزيران 2018 | 11:00 ابرز ما في هذا الخبر أخر أخبار القرطاس موجود أيضاً في: سياسة



وقال النائب عن الجبهة حسن توران في بيان انه "الجبهة التركمانية ترحب بقرار المحكمة الاتحادية حول التعديل الثالث لقانون الانتخابات ،وتعتبره انتصارا لارادة الشعب العراقي الذي رفض التزوير الحاصل في انتخابات مجلس النواب وبالاخص في محافظة كركوك التي انطلقت منها الثورة الشعبية لفضح المزورين".

رحبت الجبهة التركمانية العراقية، اليوم، بالقرار الصادر عن المحكمة الاتحادية بما يخص الطعون ضد التعديل الثالث لقانون الانتخابات التشريعية الذي اقره مجلس النواب المنتهية ولايته.وقال النائب عن الجبهة حسن توران في بيان انه "الجبهة التركمانية ترحب بقرار المحكمة الاتحادية حول التعديل الثالث لقانون الانتخابات ،وتعتبره انتصارا لارادة الشعب العراقي الذي رفض التزوير الحاصل في انتخابات مجلس النواب وبالاخص في محافظة كركوك التي انطلقت منها الثورة الشعبية لفضح المزورين".