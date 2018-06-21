الجيش المصري يعلن مقتل 32 مسلحاً خلال عمليات سيناء 2018

أعلن الجيش المصري "مقتل 32 مسلحًا أثناء عمليات الخطة الشاملة المعلنة تحت عنوان سيناء 2018".



يشار الى أنه استنادًا إلى البيانات العسكرية السابقة، يرتفع عدد القتلى إلى 318 مسلحًا، بخلاف 37 عسكريًا، منذ بدء العملية "سيناء 2018" حتى اليوم الخميس.



وتجدر الاشارة الى أنه تستهدف العملية عبر تدخل جوي وبحري وبري وشرطي، مواجهة عناصر مسلحة في شمال ووسط سيناء ومناطق أخرى بدلتا مصر والظهير الصحراوي غرب وادي النيل"، دون تفاصيل عن مدة العملية.