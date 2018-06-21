مشاريع توليد الطاقة ومراحل تأهيل سد الموصل.. بين العلاق والسفير الايطالي



بحث الأمين العام لمجلس الوزراء مهدي العلاق، خلال لقائه السفير الإيطالي في العراق برونو انطونيو باسكوينو، اليوم الخميس، مشاريع توليد الطاقة ومراحل تأهيل سد الموصل



وقالت الامانة في بيان إن "الأمين العام لمجلس الوزراء مهدي العلاق ثمن دور الحكومة الإيطالية ومساهمتها في تمويل صندوق إعادة اعمار المناطق المحررة ودعم مشاريع حقول النفط والعمران والكهرباء"



واضافت ان " ذلك جاء خلال استقباله السفير الإيطالي في العراق برونو انطونيو باسكوينو، اذ أعرب الأمين العام عن سعادته بما حققته شركة تريفي الإيطالية، في صيانة سد الموصل، بعد تمديد عقدهم لأذار 2018"، مشيرا الى "حرص العراق على اختيار الشركات الرصينة في مجال إعادة الاعمار والاستثمار".



من جانبه أشار السفير الإيطالي الى ان "مشروع سد الموصل يعد مثالاً ممتازًا للتعاون بين العراقيين والإيطاليين"، مؤكدا "أهمية مواصلة الشركة الإيطالية TREVI أعمالها في سد الموصل، وحرصها على توقيع عقد صيانة السد للعام الثاني، من اجل انهاء اعمال التأهيل النهائية".



وتابعت ان "الجانبين بحثا اهم المشاريع المقدمة من قبل الجانب الإيطالي والمتعلقة بمشاريع توليد الطاقة في الحلة وجنوب بغداد التي وافق عليها مجلس الوزراء"، مؤكدين "ضرورة استخدام الوقود النظيف لمحطات مصنع الغاز الطبيعي التي ستدعم محطات توليد الطاقة بالغاز الجاف، لتوليد الطاقة بكفاءة، مما يساعد على تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، وفي ذات الوقت يهدف المشروع الى تقليص كمية الغاز المشتعل في حقول الناصرية والغراف".