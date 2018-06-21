بالوثائق- المحكمة الاتحادية تؤيد العد اليدوي وترفض إلغاء أصوات ناخبي الخارج والنازحين الخميس 21 حزيران 2018 | 11:10 ابرز ما في هذا الخبر حكم المحكمة الاتحادية بشأن الطعون على تعديل قانون الانتخابات موجود أيضاً في: العراق الآن أعلنت المحكمة الاتحادية العراقية، اليوم، تأييدها للتعديل الثالث على قانون الانتخابات الذي صوت عليه البرلمان في جلسته الاستثنائية، بينما رفضت إلغاء أصوات عراقيي المهجر والنازحين.



وقال رئيس مجلس القضاء الأعلى، مدحت المحمود، خلال جلسة النظر بالطعون المقدمة على التعديل الثالث لقانون الانتخابات، إنّ "الجلسة البرلمانية الاستثنائية هي جلسة دستورية، وإنّ الإجراءات المتخذة لإعادة العد والفرز هي إجراءات صحيحة"، مؤكداً "تأييد المحكمة للتعديل الثالث لقانون الانتخابات، الذي أقره البرلمان في جلسته الاستثنائية".



وأضاف أنّ "المحكمة ترفض طلب إلغاء نتائج انتخابات الخارج والنازحين وإقليم كردستان"، مبيناً أنّ "الإلغاء غير ممكن كونه سيكون هدرا لأصوات الناخبين"، مؤكدا "موافقة المحكمة على العد والفرز اليدوي لنتائج انتخابات الداخل والخارج".