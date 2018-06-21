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معصوم والأسدي: للعمل بمسؤولية من أجل الإسراع بالإجراءات التي تؤدي إلى تفادي أي فراغ دستوري

الخميس 21 حزيران 2018
| 11:28
 
معصوم والأسدي: للعمل بمسؤولية من أجل الإسراع بالإجراءات التي تؤدي إلى تفادي أي فراغ دستوري
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معصوم والأسدي يؤكدان أهمية احترام سلطة القضاء لتجاوز الخلافات الراهنة
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أكد كل من رئيس الجمهورية فؤاد معصوم وضياء الأسدي مسؤول المكتب السياسي لزعيم التيار الصدري، اليوم، أهمية احترام الدستور وسلطة القضاء  بما يساعد في تجاوز الخلافات الراهنة.

وقالت الهيئة السياسية للتيار في بيان ، إن "معصوم والأسدي  أكدا على ضرورة العمل بمسؤولية من أجل الإسراع بالإجراءات والتفاهمات التي تؤدي إلى تفادي أي فراغ دستوري، وبما يمكن السلطات من تقديم الخدمات المطلوبة منها على جميع المستويات"، مشيرة الى أنّ "اللقاء استعراض الوضع السياسي الراهن في البلد جرى التأكيد على أهمية تعزيز وحدة جميع الجهود لتجاوز المشكلات العالقة في هذه المرحلة الحساسة ما بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة".
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