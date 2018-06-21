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بعد انقطاع دام 5 سنوات.. اعادة افتتاح خط بغداد - اسطنبول البري

الخميس 21 حزيران 2018
| 11:58
 
بعد انقطاع دام 5 سنوات.. اعادة افتتاح خط بغداد - اسطنبول البري
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بعد انقطاع دام 5 سنوات.. اعادة افتتاح خط بغداد - اسطنبول البري

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أعلنت الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود التابعة لوزارة النقل، اليوم الخميس، عن افتتاح خط بغداد - اسطنبول برا، بعد انقطاع دام خمسة سنوات.

وقالت مديرة قسم النقل الدولي اسراء صباح في بيان إنه "استنادا لتوجيهات وزير النقل كاظم فنجان الحمامي وبإشراف مباشر من قبل مدير عام الشركة عبد الله لعيبي باهض ، وبعد انقطاع اكثر من خمس سنوات سيتم تسيير حافلات الشركة الحكومية والحديثة نوع( VIP ) لنقل المسافرين بين العراق وتركيا ، ابتداء من تاريخ 2018/6/20 بمعدل رحلتين بالأسبوع بسعر ( 75 ) $ للشخص الواحد، ومجانا لعمر سنتين فما دون".

وأضافت ان "الحافلات سيتم انطلاقها من مكتب النقل الدولي الكائن في منطقة العلاوي قرب حافلات محافظة النجف الاشرف ومحافظة كربلاء المقدسة، عبر المسار الآتي( بغداد ، سامراء، تكريت، الموصل، زاخو، تركيا غازي عنتاب ، انقرة بولو سكارية يوزجة اسطنبول)".
 
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