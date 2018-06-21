وزارة الدفاع تنفي ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول عودة المفسوخة عقودهم إلى الخدمة

نفت وزارة الدفاع ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي، حول عودة المفسوخة عقودهم إلى الخدمة، مؤكّدة أنّ موقعها الرسمي (https://mod.mil.iq/) هو الموقع الوحيد الذي تنشر فيه الأخبار الخاصة بمنتسبيها ولا يوجد أي موقع آخر تابع لوزارة الدفاع أو مرتبط بها على صفحات التواصل

الفيس بوك (https://www.facebook.com/mod.mil.iq)

تويتر (https://twitter.com/modmiliq) ).



وحذرت الوزارة كل من يقوم باستغلال مواقع التواصل الاجتماعي ونشر أخبار كاذبة وملفقة تنسب إليها، مؤكّدة أنها سوف تقوم باتخاذ التدابير القانونية والرادعة لكل من ينشر أخباراً مظللة تمس سمعة وأمن البلد.

وحذرت الوزارة الذين يقفون وراء هذه الأنباء الكاذبة بأنها سوف تلاحقهم وتقتص منهم ليكونوا عبرة لكل من يمس أمن وسلامة البلد وستقاضيهم وفق القانون.