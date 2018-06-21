أعلن مركز الاعلام الامني، اليوم، ان القوات الامنية تمكنت من العثور على 87 عبوة ناسفة في الانبار.



وقال الناطق باسم مركز الإعلام العميد يحيى رسول، في بيان انه "وفق معلومات دقيقة، تمكنت القوات الأمنية في قيادة عمليات الانبار من العثور على 42 عبوة ناسفة محلية الصنع في منطقة الزنكورة، كما عثرت على 45 عبوة ناسفة آخرى خلال معالجة العبوات الناسفة من تقاطع السلام إلى محطة قطار الفلاحات"، مشيرا الى أنّه "تم ايضا العثورعلى مقذوفات حربية مختلفة الأنواع في منطقة البو ذياب، فيما فجرت 38 عبوة ناسفة في منطقة الكيلو 35".