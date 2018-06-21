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علاوي: قرارات المحكمة الاتحادية وجهت ضربة قاصمة لارادات الفساد والتزوير

الخميس 21 حزيران 2018
| 12:17
 
علاوي: قرارات المحكمة الاتحادية وجهت ضربة قاصمة لارادات الفساد والتزوير
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أكد نائب رئيس الجمهورية زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي، اليوم، ثقته بالسلطة القضائية في تصويب "الانحراف" الذي رافق الانتخابات النيابية الاخيرة، معتبرا ان المحكمة الاتحادية وجهت "ضربة قاصمة" لإرادات التزوير والفساد.

وقال علاوي في بيان: "نؤكد كامل الاحترام والالتزام الخاص بقرارات المحكمة الاتحادية بشأن التعديل الثالث لقانون الانتخابات، تلك القرارات وجهت ضربة قاصمة لارادات التزوير والفساد".

واضاف "ثقتنا عالية بقضائنا المستقل وبإدارته المهنية المستقلة لتصويب الانحراف الذي شهدته العملية الانتخابية، سواء عن طريق اجراءات العد والفرز اليدوي او عن طريق النظر بالكم الهائل من عمليات التزوير الذي شهدته، واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المزورين وحماتهم".
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