ليبيا: حفتر يعلن ساعة الصفر "للإجتياح المقدّس" لتطهير الهلال النفطي

علن قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر في تسجيل صوتي الخميس بدء هجوم من أجل "تنظيف" الهلال النفطي الذي يشكل رئة الاقتصاد الليبي.

وقال حفتر حانت "ساعة الصفر، لحظة الانقضاض الخاطف لسحق العدو" مضيفا "الان تدق الساعة معلنة انطلاق الاجتياح المقدس لتطهير الأرض واسترداد الحق".

وكانت مصادر عسكرية أعلنت اليوم الخميس، أن الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر نجح في استعادة ميناءين نفطيين، وذلك بعد وقت وجيز على بدء عملية تحريرهما.

وحفتر هو الرجل الأقوى في شرق ليبيا.





وأكد المتحدث باسم الجيش، العميد أحمد المسماري، أن الجيش سيطر على ميناءي رأس لانوف والسدر، في المنطقة التي تعرف بالهلال النفطي.

وكان رئيس المؤسسة الوطنية للنفط قال، في وقت سابق الخميس، إن العملية العسكرية للجيش لاستعادة الميناءين بدأت صباحا، مشيراً الى أنه "بعد يومين سوف نعاود العمل، من المأمول أن نبدأ عملياتنا."

وكانت ميليشيات إبراهيم الجضران شنّت هجوما في منطقة الهلال النفطي، حث سيطرت على ميناءي رأس لانوف والسدرة النفطيين.

يشار إلى أن الجضران سيطر على موانئ في منطقة الهلال النفطي لعدة سنوات، قبل أن يفقد السيطرة عليها في أيلول عام 2016 لصالح قوات الجيش.

