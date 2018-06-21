رئيسة وزراء نيوزيلندا تنجب مولودتها الأولى!



أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن اليوم، الخميس، عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام" أنها وضعت مولودتها الأولى.

وأصبحت أرديرن (37 عاماً) أصغر من يتولّى رئاسة وزراء نيوزيلندا عندما تولّت المنصب العام الماضي، وهي الآن أول رئيسة وزراء في تاريخ البلاد تضع مولوداً وهي في المنصب.



وسيقوم نائبها ونستون بيترز بمهامها لمدّة 6 أسابيع، لحين عودتها من إجازة الوضع.



ووضعت أرديرن طفلتها في مستشفى "أوكلاند" أكبر مستشفى عام في البلاد، وكان رفيقها المذيع التلفزيوني كلارك جايفورد إلى جوارها.



وقالت أرديرن في وقت سابق حين أعلنت عن خبر حملها: "لست أوّل امرأة تقوم بأكثر من عمل في الوقت نفسه. لست أول امرأة لديها طفل وفي الوقت نفسه تعمل. أعلم أنّها ظروف خاصة ولكن هناك الكثير من النساء اللواتي فعلن ذلك قبلي".