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فرنسا: علينا زيادة استثماراتنا بمراقبة الفضاء الخارجي لنضمن ألا يكون ساحة للحروب

الخميس 21 حزيران 2018
| 12:46
 
فرنسا: علينا زيادة استثماراتنا بمراقبة الفضاء الخارجي لنضمن ألا يكون ساحة للحروب
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يتعين على ​فرنسا​ زيادة استثماراتها في مراقبة ​الفضاء الخارجي​ كي تضمن ألا يكون ساحة للحروب في المستقبل
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أعلنت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي أنه "يتعين على فرنسا زيادة استثماراتها في مراقبة الفضاء الخارجي كي تضمن ألا يكون ساحة للحروب في المستقبل".

وأشارت بارلي، في تصريح لها، الى أنه "يجب أن نكون قادرين على الاستثمار في الفضاء أكثر مما نفعل اليوم بحيث يمكننا مراقبته والحيلولة دون أن يتحول إلى مسرح لمواجهات كبرى".

وتجدر الاشارة الى أنه أثارت تصريحات الرئيس الاميركي دونالد ترامب المخاوف من سباق تسلح في الفضاء رغم أن الولايات المتحدة عضو في معاهدة الفضاء الخارجي الموقعة عام 1967.
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