اللعيبي: العراق متفائل وواثق من توصل "أوبك+" إلى اتفاق

أعلن وزير النفط العراقي، جبار اللعيبي، اليوم، أن بلاده متفائلة وواثقة من توصل بلدان "أوبك+" إلى اتفاق خلال لقاء فيينا.



وقال اللعيبي للصحفيين: "واثق من التوصل إلى اتفاق"، كاشفا أنه "متفائل للغاية".

وأأكّد أن "هناك خيارين"، مشيرا إلى أن أحدهما هو زيادة إنتاج النفط في إطار اتفاقية "أوبك+"، والذي يفضل عدم إجراء تغييرات عليها، وعلى مستويات الإنتاج القصوى للبلدان المشاركة.



وأشار اللعيبي إلى أن العراق يفضل أن لا تتغير الاتفاقية"أوبيك+" ومستويات الاستخراج القصوى، حتى نهاية العام.

وردا على سؤال حول ما إذا كان موقف بلاده مع المحافظة على مستوى الإنتاج، قال الوزير: "هذا هو موقفنا الأولي".