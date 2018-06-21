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اللعيبي: العراق متفائل وواثق من توصل "أوبك+" إلى اتفاق

الخميس 21 حزيران 2018
| 13:07
 
اللعيبي: العراق متفائل وواثق من توصل "أوبك+" إلى اتفاق
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وزير النفط: العراق متفائل وواثق من توصل "أوبك+" إلى اتفاق
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أعلن وزير النفط العراقي، جبار اللعيبي، اليوم، أن بلاده متفائلة وواثقة من توصل بلدان "أوبك+" إلى اتفاق خلال لقاء فيينا.
 
وقال اللعيبي للصحفيين: "واثق من التوصل إلى اتفاق"، كاشفا أنه "متفائل للغاية".
وأأكّد  أن "هناك خيارين"، مشيرا إلى أن أحدهما هو زيادة إنتاج النفط في إطار اتفاقية "أوبك+"، والذي يفضل عدم إجراء تغييرات عليها، وعلى مستويات الإنتاج القصوى للبلدان المشاركة.

وأشار اللعيبي إلى أن العراق يفضل أن لا تتغير الاتفاقية"أوبيك+" ومستويات الاستخراج القصوى، حتى نهاية العام.
وردا على سؤال حول ما إذا كان موقف بلاده مع المحافظة على مستوى الإنتاج، قال الوزير: "هذا هو موقفنا الأولي".
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