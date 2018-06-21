وزير خارجية البحرين: لم يصدر تصريح يتعلق باسرائيل من أي مسؤول بحريني

نفى الشيخ خالد بن أحمد، وزير خارجية البحرين، صدور أي تصريحات من مسؤولين بحرينيين حول العلاقات مع إسرائيل، مؤكدا أن ما يتم تداوله "لا أساس له وغير صحيح".



وفي تغريدة على حسابه على "تويتر"، قل بن أحمد: "لم يصدر تصريح يتعلق بإسرائيل من اي مسؤول بحريني، و ما أوردته بعض المصادر الإعلامية في هذا الشأن هو كلام غير صحيح و لا أساس له".



يُشار إلى أنّ وسائل إعلام تناقلت تصريحات نسبتها لمسؤول بحريني، زعمت أنّه قال فيها:"إن المنامة لا تعتبر إسرائيل عدوا وأنها ستكون أول دولة عربية تقيم علاقات ديبلوماسية مع تل أبيب،" و"التقارب بين البحرين وإسرائيل لن يتعارض مع المبادئ الأساسية لدولة البحرين".