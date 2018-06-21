غوتيريس: الأمم المتحدة تتعاون مع روسيا بشأن سوريا الخميس 21 حزيران 2018 | 13:20 ابرز ما في هذا الخبر غوتيريس: الأمم المتحدة تتعاون مع روسيا بشأن سوريا موجود أيضاً في: سياسة أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ان “الأمم المتحدة تتعاون مع روسيا بشأن سوريا وكانت حاضرة في مؤتمر سوتشي للحوار”.

