خاص – ذكرى 30 تموز المصرية تُطيح بكأس العالم!





مع اقتراب ذكرى أحداث 30 تموز 2013 المصرية، شنّ نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي انتقادات حادة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي واصفين اليه بقائد الانقلاب العسكري، وقد تقاطعت هذه الذكرى مع حزمة من القرارات غير الشعبية التي اتخذها منذ قسمه اليمين الدستورية لتولي فترة رئاسية ثانية أمام البرلمان مطلع الشهر الجاري، مما دفع النشطاء إلى المطالبة بالتظاهر والاحتجاج ضده، والدعوة لرحيله.



في ظلّ هذه الأجواء، أطلق الناشطون وسم #ارحل_يا_سيسي"، الذي إحتل المركز الأولى في قائمة أعلى الوسوم تداولا في مصر، بتغريدات تعددت ثمانية آلاف خلال ساعات من إطلاقه.

وقد تركزت معظم التغريدات حول الأوضاع الإقتصادية الصعبة التي تمر فيها البلاد خصوصاً مع زيادة أسعار الكهرباء والمحروقات، وما ترتب عليها من زيادة في أسعار السلع الغذائية، بالإضافة إلى فرض المزيد من الضرائب.

الوسم أيضا تضمن احتجاجا غاضبا على الرسوم المفروضة مطلع الشهر الجاري، والتي رفعت قيمة بعض الرسوم إلى 2200 بالمئة من قيمتها الأساسية، مثل رسوم استخراج رخص قيادة مهنية على سبيل المثال.



وقد بدا لافتاً، ظهور تغريدات باللغة الإنكليزية في الوسم، كمحاولة لإيصال فكرة وجود أشخاص معارضين للسيسي للرأي العام الدولي، والتذكير بشعار "ارحل"، الذي كان موجوداً بقوة خلال ثورة 2011.



كذلك تطرق الناشطون إلى السياسة التي يتّبعها السيسي والتي رأـوا فيها تمييزاً بين فئات الشعب، حيث تناولوا الامتيازات والرفاهيات التي ينالها أفراد الجيش والشرطة والقضاء ورجال الأعمال والإعلاميون، خصوصاً تلك القرارات التي أصدرها منذ أشهر قليلة بزيادة رواتب العسكريين، وزيادة أقرها لأعضاء السلك الدبلوماسي بأثر رجعي منذ 2015.

كذلك عدّد النشطاء الديون الداخلية والخارجية على مصر، التي تضاعفت خلال السنوات الأربع الماضية من الفترة الرئاسية الأولى له، عاقدين خلال ذلك مقارنات بالأرقام بين فترته وبين فترتي الرئيسين محمد مرسي ومحمد حسني مبارك، فيما لم تغب التظاهرات الأردنية الأخيرة عن الوسم، مطالبين بالاحتذاء بها.

ويرى بعض المراقبين أن مجرد إطاحة وسم "#ارحل_يا_سيسي" بوسوم مباريات كأس العالم المقامة حالياً في روسيا يُشكل مؤشراً مهماً وقوياً للحالة التي وصل اليها الشعب المصري بسبب سياسيات السيسي ولاسيما الإقتصادية منها.



فهل تعود مصر إلى نقطة البداية أم يوجد للسيسي نظام يحميه!؟