من نحن qurtas اتصل بنا qurtas اعلن معنا qurtas وظائف
Login Choose Language follow alqurtas news on twitter Join alqurtas news on facebook Join alqurtas news on google Plus alqurtas news in Linked in watch alqurtas news on youtube alqurtas news rss feeds
Al Qurtas Logo
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
إعلام | اعلانات مبوبة | تسجيل دخول

المفوضية العليا تطلب من اوروبا تسريع اجراءات استقبال اللاجئين

الخميس 21 حزيران 2018
| 13:29
 
المفوضية العليا تطلب من اوروبا تسريع اجراءات استقبال اللاجئين
ابرز ما في هذا الخبر

المفوضية العليا تطلب من اوروبا تسريع اجراءات استقبال اللاجئين
موجود أيضاً في:
طلب المفوض الأعلى للأمم المتحدة للاجئين فيليبو غراندي من الدول الأوروبية تسريع اجراءات مغادرة اللاجئين الذين قررت استقبالهم على اراضيها، دول العبور المتواجدين فيها.

وفي مناسبة اليوم العالمي للاجئ، اعرب فيليبو غراندي في مؤتمر صحافي عن اسفه، مشيرا الى "أننا تلقينا عددا كبيرا من عروض إعادة توطين اللاجئين من عدد كبير من البلدان الاوروبية لكن ما يقلقني، هو تطبيق عمليات المغادرة البطيئة جدا"، مضيفا: "انتظر من بلدان اعادة التوطين في اوروبا ان تكون الاجراءات أسرع وأشد فعالية واكثر تواترا".

واشاد بالاتفاق بين المفوضية العليا للاجئين والنيجر حتى تكون بلد عبور للاجئين الذين اوضاعهم هشة ويعيشون خصوصا في مخيمات في ليبيا، مشددا على أنه "من الضروري ان يغادر هؤلاء الأشخاص النيجر حتى لا يبقوا فيها فترة طويلة".

ولفت الى أن "200 شخص فقط غادروا النيجر خلال ستة اشهر، فيما بالكاد وصل 1200 آخرون الى ليبيا"، محذرا من أن "الاوروبيين يتذرعون بضرورة تعزيز الرقابة على طول السواحل الليبية وهذا حقهم، لكن اشخاصا في هذه الحالة يجدون انفسهم حتما في أوضاع بالغة الصعوبة في ليبيا".
مواضيع خاصة
More
B-8-635327075640518496.jpg
هل تريد الاشتراك في نشرتنا الاخباريّة ؟
استفتاء
هل تشككون في نزاهة الانتخابات؟

اسئلة مطروحة
28
الرئيسية
إعلام
اعلانات مبوبة
الاحوال الجوية
تسجيل دخول
سياسة
مواضيع خاصة
العراق الآن
أمن
أخبار إقليمية
أخبار دولية
إقتصاد
وقفة مع التاريخ
عن القرطاس
من نحن
اتصل بنا
اعلن معنا
copyright 2018 © Alqurtas News
Website by Softimpact
خبر عاجل
تحالف دعم الشرعية في اليمن: تم منح أكثر من 25 ألف تصريح لدخول المساعدات الإغاثية لليمن
مركز الاعلام الامني:تشكيل قيادة عمليات خاصة لحماية المواطنين وتأمين الطرق من عصابات الجريمة والارهاب