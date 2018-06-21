المفوضية العليا تطلب من اوروبا تسريع اجراءات استقبال اللاجئين

طلب المفوض الأعلى للأمم المتحدة للاجئين فيليبو غراندي من الدول الأوروبية تسريع اجراءات مغادرة اللاجئين الذين قررت استقبالهم على اراضيها، دول العبور المتواجدين فيها.



وفي مناسبة اليوم العالمي للاجئ، اعرب فيليبو غراندي في مؤتمر صحافي عن اسفه، مشيرا الى "أننا تلقينا عددا كبيرا من عروض إعادة توطين اللاجئين من عدد كبير من البلدان الاوروبية لكن ما يقلقني، هو تطبيق عمليات المغادرة البطيئة جدا"، مضيفا: "انتظر من بلدان اعادة التوطين في اوروبا ان تكون الاجراءات أسرع وأشد فعالية واكثر تواترا".



واشاد بالاتفاق بين المفوضية العليا للاجئين والنيجر حتى تكون بلد عبور للاجئين الذين اوضاعهم هشة ويعيشون خصوصا في مخيمات في ليبيا، مشددا على أنه "من الضروري ان يغادر هؤلاء الأشخاص النيجر حتى لا يبقوا فيها فترة طويلة".



ولفت الى أن "200 شخص فقط غادروا النيجر خلال ستة اشهر، فيما بالكاد وصل 1200 آخرون الى ليبيا"، محذرا من أن "الاوروبيين يتذرعون بضرورة تعزيز الرقابة على طول السواحل الليبية وهذا حقهم، لكن اشخاصا في هذه الحالة يجدون انفسهم حتما في أوضاع بالغة الصعوبة في ليبيا".