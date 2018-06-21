لافروف: تقارب موسكو وواشنطن خير للعالم أجمع

أكّد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن "موسكو على ثقة باستفادة المجتمع الدولي من التعاون بين روسيا والولايات المتحدة في حل المشاكل الدولية"، مشيراً إلى أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد مرارا وتكرارا أنه في حال بدأت روسيا والولايات المتحدة التعاون في ما بينهما لحل المشاكل الدولية، فإن ذلك سيثمر على الأغلب بحلها".



وأضاف أن "التعاون الروسي الأميركي سيعم بالفائدة على جميع أعضاء المجتمع الدولي، وأن روسيا تنطلق من أن هذا الموقف مطلوب فعلا من قبل الكثير من الدول".