من نحن qurtas اتصل بنا qurtas اعلن معنا qurtas وظائف
Login Choose Language follow alqurtas news on twitter Join alqurtas news on facebook Join alqurtas news on google Plus alqurtas news in Linked in watch alqurtas news on youtube alqurtas news rss feeds
Al Qurtas Logo
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
إعلام | اعلانات مبوبة | تسجيل دخول

أكثر من 250 إصابة بألعاب "الصجم" خلال عيد الفطر

الخميس 21 حزيران 2018
| 14:01
 
أكثر من 250 إصابة بألعاب "الصجم" خلال عيد الفطر
ابرز ما في هذا الخبر

أكثر من 250 إصابة بألعاب "الصجم" خلال عيد الفطر
موجود أيضاً في:

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر، الخميس، عن تسجيل أكثر من 250 إصابة بالعاب "الصجم" في بغداد وعدد من المحافظات خلال عيد الفطر، موضحا في بيان أنّ "مستشفيات صحة الرصافة سجلت 102، حيث سجل مستشفى ابن الهيثم أكثر من 51 إصابة أغلبها في منطقة العين وتحديدا لدى الأطفال تم ادخال عدد منها لصالات العمليات الجراحية لتلقي العلاج، وسجل مستشفى الزعفرانية 13حالة، ومستشفى الإمام علي (ع) استقبل 11 حالة، بينما سجل مستشفى الشهيد الصدر 10إصابات، ومستشفى ضاري الفياض 7 إصابات، ومستشفى الكندي 4 اصابات، فيما سجل مستشفى الشيخ زايد 4 إصابات، وسجل مستشفى المدائن اصابتين".

وأضاف، أن "صحة بغداد الكرخ سجلت 20 حالة إصابة، وسجلت محافظة الأنبار 16 حالة، بينما سجلت صحة بابل 111 إصابة والمثنى إصابتين وست إصابات في صلاح الدين، ولم تسجل باقي المحافظات إصابات بالالعاب الصجم لكنها سجلت حوادث أخرى كحوادث السير"، داعيا إلى "تفعيل الإجراءات القانونية الرادعة التي تحد من انتشار هذه الظاهرة الخطيرة التي تتسبب سنويا لا سيما أيام الأعياد بالكثير من حالات الإصابة لدى الأطفال"، مشيراً إلى أن "هذه الألعاب المحرضة على العنف تساهم في قتل فرحة العيد وتؤدي إلى نتائج وخيمة يصعب معالجتها".
مواضيع خاصة
More
B-8-635327075640518496.jpg
هل تريد الاشتراك في نشرتنا الاخباريّة ؟
استفتاء
هل تشككون في نزاهة الانتخابات؟

اسئلة مطروحة
28
الرئيسية
إعلام
اعلانات مبوبة
الاحوال الجوية
تسجيل دخول
سياسة
مواضيع خاصة
العراق الآن
أمن
أخبار إقليمية
أخبار دولية
إقتصاد
وقفة مع التاريخ
عن القرطاس
من نحن
اتصل بنا
اعلن معنا
copyright 2018 © Alqurtas News
Website by Softimpact
خبر عاجل
تحالف دعم الشرعية في اليمن: تم منح أكثر من 25 ألف تصريح لدخول المساعدات الإغاثية لليمن
مركز الاعلام الامني:تشكيل قيادة عمليات خاصة لحماية المواطنين وتأمين الطرق من عصابات الجريمة والارهاب