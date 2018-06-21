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الجبوري: البرلمان أثبت خلال دورته الحالية أنّه ممثل للشعب ولحقوقه

الخميس 21 حزيران 2018
| 14:04
 
الجبوري: البرلمان أثبت خلال دورته الحالية أنّه ممثل للشعب ولحقوقه
ابرز ما في هذا الخبر

رئيس مجلس النواب يبحث ملف الانتخابات وقرارات البرلمان وجهود الكتل السياسية بتشكيل الحكومة المقبلة
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استقبل رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، اليوم، ممثل الأمين العام للامم المتحدة في بغداد يان كوبيتش.
وجرى خلال اللقاء مناقشة نتائج الانتخابات التشريعية وقرارات البرلمان، كما تم بحث جهود الكتل السياسية لتشكيل الحكومة المقبلة، اذ أكّد الجبوري ان البرلمان أثبت خلال دورته الحالية بانه ممثل للشعب ولحقوقه عبر العديد من القوانين والتشريعات التي لبت تطلعات الشارع العراقي بكافة اطيافه ومكوناته.
واشار رئيس مجلس النواب الى ان المرحلة المقبلة ستشهد حراكاً واسعاً ولقاءات مكثفة بين الكتل السياسية من اجل التوصل الى رؤية موحدة بشان شكل الحكومة المقبلة.
 
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