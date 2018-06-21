الجبوري يثمن قرار المحكمة الاتحادية ويؤكد حرص البرلمان على تصويب العملية الانتخابية وفقاً للدستور الخميس 21 حزيران 2018 | 14:25 ابرز ما في هذا الخبر الجبوري: البرلمان نجح بترسيخ ركائز الديمقراطية في البلاد عبر تصويب نتائج الانتخابات وفق اليات قانونية ودستورية موجود أيضاً في: سياسة اكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، اليوم الخميس، احترام البرلمان لجميع قرارات القضاء العراقي.

وأشار الجبوري الى ان "البرلمان نجح بترسيخ ركائز الديمقراطية في البلاد، عبر تصويب نتائج الانتخابات وفق اليات قانونية ودستورية".

كما ثمّن موقف القضاء، قائلاً: مرة اخرى اثبت القضاء العراقي نزاهته وحياديته سواءاً بالرد على الطعون المقدمة اليه او الملفات الاخرى التي تمس امن وسيادة البلاد.