النصر يؤكد التزامه بقرار المحكمة الاتحادية

أكّد ائتلاف النصر بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي، اليوم، التزامه الكامل بقرار المحكمة الاتحادية بشأن التعديل الثالث لقانون الانتخابات، داعيا جميع الاطراف الى الامتثال للقرار حفظا للعملية السياسية.



وقال المتحدث الرسمي باسم ائتلاف النصر حسين العادلي، في بيان: "يؤكد ائتلاف النصر التزامه الكامل بقرار المحكمة الاتحادية حول التعديل الثالث لقانون الانتخابات".



ودعا جميع الاطراف الى "الامتثال للقرار صونا للعملية السياسية وسيادة القانون وحفظا لاصوات الناخبين وسلامة الاجراءات المتصلة بشرعية العملية الانتخابية وما تنتجه من سلطات ومؤسسات".



من جانب اخر، أكّد العادلي أنّ "اللقاء الوطني للكتل السياسية الذي دعا اليه رئيس الوزراء حيدر العبادي يحقق تقدما ملموسا مع استمرار اللقاءات والتواصل مع قيادات الكتل السياسية وممثليها للاتفاق على مخرجات اللقاء على ضوء الوثائق المتعلقة والمحاور التي سيتناولها اللقاء".