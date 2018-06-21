معصوم والمالكي: لضرورة تعزيز الجهود لحماية العملية الديمقراطية الخميس 21 حزيران 2018 | 14:39 ابرز ما في هذا الخبر أهمية تعزيز الجهود لحماية العملية الديمقراطية موجود أيضاً في: سياسة

أكد رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ونائبه نوري المالكي، اليوم، أهمية تعزيز الجهود لحماية العملية الديمقراطية.



وقالت رئاسة الجمهورية في بيان، إن "رئيس الجمهورية فؤاد معصوم استقبل في بغداد نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي وجرى خلال اللقاء بحث آخر التطورات السياسية في البلاد والمنطقة فضلاً عن التي جرت منتصف الشهر الماضي"، مضيفا إنّ "الجانبين أكدا على أهمية تعزيز جهود جميع الأطراف الهادفة إلى حماية العملية الديمقراطية وتعميقها على أساس التمسك بالدستور".

أكد رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ونائبه نوري المالكي، اليوم، أهمية تعزيز الجهود لحماية العملية الديمقراطية.وقالت رئاسة الجمهورية في بيان، إن "رئيس الجمهورية فؤاد معصوم استقبل في بغداد نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي وجرى خلال اللقاء بحث آخر التطورات السياسية في البلاد والمنطقة فضلاً عن التي جرت منتصف الشهر الماضي"، مضيفا إنّ "الجانبين أكدا على أهمية تعزيز جهود جميع الأطراف الهادفة إلى حماية العملية الديمقراطية وتعميقها على أساس التمسك بالدستور".