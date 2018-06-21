خبير روسي يكشف عدد القواعد الأميركية في سوريا.. هذا ما يحصل في التنف!

كشف خبير العلوم العسكرية في مركز الدراسات العسكرية والسياسية في معهد موسكو، البروفيسور فلاديمير كوزين، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة قامت بنشر 19 قاعدة عسكرية في سوريا، يتم تدريب المسلحين على أراضيها، ويتم توفير إمداداتها من خلال 22 قاعدة عسكرية خارج ذلك البلد.



وضرب كوزين مثالاً عن هذه القواعد فقال إنه في مدينة التنف، الواقعة جنوبي البلاد، أعلن البنتاغون إغلاق مجالها الجوي بدون إذن من دمشق، وذلك في دائرة نصف قطرها 50 كيلومترا، كمثال على القواعد التي تستخدمها القوات الاميركية ومخابراتها، مشيراً إلى أن "الولايات المتحدة تسعى للحفاظ على أدوات التأثير على الوضع العسكري السياسي في سوريا بمساعدة الجماعات المسلحة".



ووفقاً للخبير العسكري، فإن الدعم العسكري والتقني المباشر من قبل واشنطن للتشكيلات المسلحة في سوريا، هو تناقض واضح، ليس فقط لميثاق الأمم المتحدة، ولكن أيضاً ومع الاتفاقيات الخاصة بتشكيل مناطق خفض التصعيد في سوريا.