عابرون يرحب بقرار المحكمة الاتحادية العليا

أعلن محمد الفهداوي رئيس تحالف عابرون عن ترحيبه بقرار المحكمة الاتحادية العليا بخصوص الموقف من التعديل الثالث لقانون الانتخابات الصدار من مجلس النواب العراقي وما تضمنه من احقاق لحقوق الناخبين والمكونات السياسية واعادة لهيبة عمل المؤسسات الحكومية على حد سواء.

وقال الفهداوي في بيان إنّ

"القرار الصادر اليوم يعزز الشفافية بالتعامل مع نتائج الانتخابات ويعيد الثقة للمواطن العراقي بما جرى خاصة وان اعادة العد والفرز سيكون باشراف قضاة مشهود لهم بالنزاهة والاخلاص ...بذات الوقت سيكون ذلك منطلقا لكشف المزورين ومن تلاعب بارادة الناخبين لغرض تقديمهم للقضاء العادل لينالوا جزاءهم العادل".

وأضاف البيان إنّ "تحالف عابرون يؤكد ثقته المطلقة بالدور الكبير الملقى على عاتق القضاة والذين سيشرفون على اعادة العد والفرز وتقييم ماجرى بالعملية الانتخابية نحو انصاف الجميع والسير نحو المستقبل المشرق الذي ننشده جميعا".