جاويش أوغلو: عناصر "ي ب ك" سيخرجون من منبج 4 تموز

لفت وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إلى ان "عناصر ي ب ك/ بي كا كا الإرهابي سيباشرون الخروج من منبج السورية اعتبارًا من 4 تموز المقبل، عقب مرحلة تحضير تمتد بين 4 حزيران و4 تموز، وفق خارطة الطريق مع الولايات المتحدة".



وأشار إلى ان "الولايات المتحدة ستستردّ الأسلحة من تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي كما أعطته إياها، لدى إخراج عناصره من منطقة منبج بريف حلب شمالي سوريا"، لافتاً إلى "اننا لن نتحاور مع عناصر ي ب ك، ولن نقول لهم اعطونا أسلحتكم".



وأوضح أنه "بموجب خارطة الطريق المتفق عليها مع الولايات المتحدة، فإن الجانب الأميركي سيسحب الأسلحة من عناصر ي ب ك لدى خروجهم من منبج، بينما سيراقب الطرف التركي ذلك"، لافتاَ إلى أن "الطرفين التركي والأميركي سيحددان معًا الجهات التي ستشارك في إدارة المنطقة وقوات الأمن فيها".



وأكد أن "تركيا لا يمكن أن تسمح لأشخاص على صلة بالإرهاب أو تحت سيطرة "ي ب ك"، بالمشاركة في إدارة المنطقة والقوات التي ستشكل لحفظ الأمن فيها".