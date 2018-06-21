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رئيس كوريا الجنوبية: بيونغ يانغ تقوم بإجراءات حقيقية لنزع السلاح النووي

الخميس 21 حزيران 2018
| 16:18
 
رئيس كوريا الجنوبية: بيونغ يانغ تقوم بإجراءات حقيقية لنزع السلاح النووي
ابرز ما في هذا الخبر

كوريا الشمالية تغلق ميادين التجارب النووية وإطلاق الصواريخ، ونحن نسير على طريق السلام والتعاون
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لفت رئيس كوريا الجنوبية، مون جاي إن، إلى أنّ "كوريا الشمالية تقوم بإجراءات حقيقيّة لنزع السلاح النووي بشكل كامل في شبه الجزيرة الكورية"، مركّزاً على أنّ "زمن الحرب بالنسبة إلى كوريا الشمالية كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأميركية، أضحى من الماضي".

وأشار في كلمة له أمام مجلس الدوما الروسي، إلى أنّ "كوريا الشمالية تغلق ميادين التجارب النووية وإطلاق الصواريخ، ونحن نسير على طريق السلام والتعاون".

ويقوم رئيس كوريا الجنوبية، بزيارة رسمية إلى روسيا تستغرق ثلاثة أيام، سيلتقي خلالها بنظيره الروسي فلاديمير بوتين، لمناقشة سبل ترقية العلاقات الإقتصادية بين كوريا الجنوبية وروسيا وتعزيز جهودهما المشتركة لنزع سلاح بيونغ يانغ النووي.
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