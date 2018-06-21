البابا فرنسيس في سويسرا لنشر الحوار والوحدة بين المسيحيين

وصل البابا فرنسيس الى جنيف في زيارة تهدف الى تشجيع الحوار والوحدة مع "الإخوة" البروتستانت والأرثوذكس.



وقال على متن الطائرة التي أقلته إلى جنيف: "هذه رحلة في اتجاه الوحدة".



وقبل البابا دعوة وجهها إليه "مجلس الكنائس العالمي" الذي يحتفل بعيده السبعين ويمثل بأعضائه البالغ عددهم 350 كنيسة، زهاء 500 مليون بروتستانتي وأرثوذكسي.



وأراد البابا ان تتركز رحلته الثالثة والعشرون على وحدة المسيحيين، علما ان هذا التقارب لم يدرج على لائحة اهتمامات الكنيسة الكاثوليكية الا منذ قرابة 60 عاما فقط.



ويشارك البابا فرنسيس في جنيف الى جانب 230 مشاركا، في "صلاة مسكونية" في كنيسة مجلس الكنائس العالمي.



ويختتم البابا زيارته القصيرة بقداس باللغتين الفرنسية واللاتينية، بمشاركة 41 ألف كاثوليكي معظمهم يتكلمون الفرنسية وبعضهم يعيش على الحدود مع فرنسا.



ويبلغ عدد سكان سويسرا 8 ملايين نسمة يقول 41 في المئة منهم إنهم كاثوليك وربعهم بروتستانت.