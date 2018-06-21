وزير الخارجية الايراني: لا تتفاوض مع بلد انتهك الاتفاق النووي

رد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف على شروط نظيره الاميركي مايك بومبيو لايران التي صرح بها في ايار الماضي، مبيناً بعض مطالب الحكومة والشعب الايراني من الادارة الاميركية، مؤكداً أن "ايران لا تتفاوض مجددا مع بلد انتهك الاتفاق النووي المصادق عليه من قبل مجلس الامن الدولي".



ولفت إلى ان "الإتفاق النووي الإيراني مع (5+1) يعَدّ ثالث إتفاقية دولية انسحبت الحكومة الأمريكية منها بعد انسحابها من إتفاقية شراكة المحيط الهادئ وإتفاقية باريس للمناخ. كما أنها من خلال سلوكها قد عرّضت للخطر عددا آخر من الإتفاقيات، كإتفاقية نافتا ونظام التجارة الحرة وأجزاء من نظام الأمم المتحدة، وألحقت خسارة كبيرة بنظام التعددية وآفاق حل الخلافات بالطرق الدبلوماسية".