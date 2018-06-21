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دمشق: السعودية تحرم السوريين من الحج للسنة السابعة

الخميس 21 حزيران 2018
| 17:44
 
دمشق: السعودية تحرم السوريين من الحج للسنة السابعة
ابرز ما في هذا الخبر

ما تقوم به بعض المكاتب السياحية في لبنان مع بعض الأفراد ليس تسهيلا لأداء فريضة الحج وإنما هو استغلال سياسي ومادي تقوم به السلطات السعودية لركن عظيم من أركان الإسلام

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اتهمت وزارة الأوقاف السورية، الحكومة السعودية بحرمان المواطنين السوريين من أداء فريضة الحج للسنة السابعة على التوالي.

وقالت الأوقاف السورية، في بيان: "شرط الاستطاعة لأداء ركن الحج غير محقق بسبب تسييس فريضة الحج من قبل السلطات السعودية رغم المخاطبات المتكررة من الوزارة لمنظمة التعاون الإسلامي، ووزارة الحج السعودية بهذا الصدد عن طريق وزارة الخارجية السورية".

وحذرت الوزارة من أن "ما تقوم به بعض المكاتب السياحية في لبنان مع بعض الأفراد ليس تسهيلا لأداء فريضة الحج وإنما هو استغلال سياسي ومادي تقوم به السلطات السعودية لركن عظيم من أركان الإسلام عبر استثماره من قبل الجهات المعادية للوطن تحت ما يسمى لجنة الحج العليا السورية مؤكدة أنه تم توضيح ذلك للمواطنين في كل التعاميم والندوات والإعلانات على شاشة التلفاز".
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