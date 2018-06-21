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الرئيس الصيني: السلام والتنمية في العالم يواجهان تحديات كبيرة وصعبة

الخميس 21 حزيران 2018
| 18:01
 
الرئيس الصيني: السلام والتنمية في العالم يواجهان تحديات كبيرة وصعبة
ابرز ما في هذا الخبر

علينا الا ننسى جروحنا عندما تزول آثارها، ما زالت لدينا ذكريات أليمة من الازمة المالي
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انتقد الرئيس الصيني شي جينبينغ "الحمائية والانعزالية والشعبوية"، مجددا وعوده بالانفتاح الاقتصادي، مشيراً إلى انه "بعد مؤشرات استقرار الاقتصاد العالمي وتحسنه في 2017 علينا ان نبقى متيقظين لانه في حين ان النمو لا يزال يفتقر الى القوة نشهد تصاعدا للحمائية والانعزالية".

ودان "عقلية الحرب الباردة التي ترى في الواردات نقطة ضعف حيال الدول المصدرة الوحيدة المستفيدة من المبادلات"، مشيراً إلى أن "السلام والتنمية في العالم يواجهان تحديات أكبر وأصعب ولكن علينا الا ننسى جروحنا عندما تزول آثارها، ما زالت لدينا ذكريات أليمة من الازمة المالية".

وتابع "بعض قادة الدول الأجنبية يشتكون من الحصة التي يحصلون عليها في الاقتصاد العالمي والامر الوحيد الذي يجب القيام به هو زيادة الحصص الواجب تقاسمها واذا سلكنا طريق الحمائية فلن يعود هناك حصص".
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