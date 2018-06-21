الإمارات: لا علاقة لنا بسجون اليمن!

نفت بعثة الإمارات لدى الأمم المتحدة في جنيف، ما جاء في تقرير نشرته وكالة "أسوشييتد برس" بشأن وجود سجون سرية تديرها أبو ظبي في اليمن، تمارس فيها عمليات تعذيب بشكل واسع.



وجاء في تغريدة نشرتها الصفحة الرسمية للبعثة الإماراتية: "الإمارات لم تدر أبدا ولا تدير سجونا أو مراكز اعتقال سرية في اليمن"، مؤكدة أن السلطات اليمنية هي من تسيطر بالكامل على أنظمة الحكم والمحاكمة والسجون المحلية والاتحادية.



وأضافت البعثة أن الإمارات قامت بمساعدة الحكومة اليمنية "على تسهيل زيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، من أجل دعم القانون الدولي الإنساني وحمايته".



وكانت وكالة "أسوشييتد برس"، قالت إنها تمكنت من تحديد "خمسة سجون على الأقل تمارس فيها قوات أمن التعذيب الجنسي لقمع السجناء وإذلالهم".