من نحن qurtas اتصل بنا qurtas اعلن معنا qurtas وظائف
Login Choose Language follow alqurtas news on twitter Join alqurtas news on facebook Join alqurtas news on google Plus alqurtas news in Linked in watch alqurtas news on youtube alqurtas news rss feeds
Al Qurtas Logo
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
إعلام | اعلانات مبوبة | تسجيل دخول

المفوضية الأوروبية فتحت تحقيقا رسميا بشأن تدفق الغاز القطري داخل أوروبا

الخميس 21 حزيران 2018
| 18:59
 
المفوضية الأوروبية فتحت تحقيقا رسميا بشأن تدفق الغاز القطري داخل أوروبا
ابرز ما في هذا الخبر

اللجنة ستواصل التحقيق في ما إذا كانت اتفاقيات قطر للبترول طويلة الأجل 20 أو 25 سنة، لتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى المنطقة الاقتصادية الأوروبية
موجود أيضاً في:
أعلنت المفوضية الأوروبية، "أنّها فتحت تحقيقًا في حرية تدفّق الغاز الّذي تبيعه شركة "قطر للبترول" داخل أوروبا".

ويركّز التحقيق على ما إذا "كانت اتفاقات بيع الغاز الطبيعي المسال إلى الشركات الأوروبية، تكبح التدفّق الحر للغاز في المنطقة الاقتصادية الأوروبية".

وأوضحت مفوضة شؤون المنافسة في الاتحاد الأوروبي، مارغريت فيستاجر في بيان، أنّ "مثل تلك البنود قد تضرّ بالمنافسة وتحرم المستهلكين من الإنتفاع بمزايا سوق طاقة أوروبية متكاملة"، مشيرةً إلى أنّ "اللجنة ستواصل التحقيق في ما إذا كانت اتفاقيات قطر للبترول طويلة الأجل 20 أو 25 سنة، لتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى المنطقة الاقتصادية الأوروبية، تتضمّن قيودًا إقليمية مباشرة أو غير مباشرة".
مواضيع خاصة
More
B-8-635327075640518496.jpg
هل تريد الاشتراك في نشرتنا الاخباريّة ؟
استفتاء
هل تشككون في نزاهة الانتخابات؟

اسئلة مطروحة
28
الرئيسية
إعلام
اعلانات مبوبة
الاحوال الجوية
تسجيل دخول
سياسة
مواضيع خاصة
العراق الآن
أمن
أخبار إقليمية
أخبار دولية
إقتصاد
وقفة مع التاريخ
عن القرطاس
من نحن
اتصل بنا
اعلن معنا
copyright 2018 © Alqurtas News
Website by Softimpact
خبر عاجل
تحالف دعم الشرعية في اليمن: تم منح أكثر من 25 ألف تصريح لدخول المساعدات الإغاثية لليمن
مركز الاعلام الامني:تشكيل قيادة عمليات خاصة لحماية المواطنين وتأمين الطرق من عصابات الجريمة والارهاب